Rondje Europa: comebacks van Man City in Premier League (met De Bruyne op de bank) en Real Madrid in Copa

Enkele mooie affiches vanavond op de Europese voetbalvelden. Man City en Real moesten diep gaan om een belangrijke overwinning uit de brand te slepen.

Manchester City - Tottenham 4-2

City deed dat in de Premier League en met Kevin De Bruyne, nadat die wegens persoonlijke redenen niet alle trainingen meedeed, op de bank. City volgde al op acht punten van Arsenal en door twee treffers van Tottenham op slag van rust zag het er maar somber uit voor de ploeg uit Manchester. Met 3 goals in 12 minuten (Alvarez, Haaland, Mahrez) pakte de thuisploeg uit met een fenomenale comeback. Mahrez maakte ook nog de 4-2.

Villarreal - Real Madrid 2-3

In Spanje ging de aandacht vanavond naar bekervoetbal, met de achtste finales in de Copa del Rey. Real Madrid kreeg een verraderlijke verplaatsing naar Villarreal voor de boeg en in de eerste helft moest Thibaut Courtois zich twee keer omdraaien. Met Real ben je nooit klaar, weten we uit de Champions League van vorig seizoen. Vinícius, Militão en Ceballos zorgden alsnog voor de totale ommekeer.

Ceuta - FC Barcelona 0-5

Aartsrivaal Barcelona moest veel minder moeite doen om zijn plek in de kwartfinale veilig te stellen. Met een uitmatch bij derdeklasser Ceuta was de uitdaging ook iets minder groot, al kan in de beker van alles gebeuren. Het bleef ook veertig minuten lang 0-0, maar nadien vond Barça vlotjes de weg naar doel. Raphinha, Lewandowski (2x), Ansu Fati en Kessié kwamen op het scorebord.