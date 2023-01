Juventus krijgt maar liefst 15 punten aftrek voor fraude in de boekhouding

Juventus zit in nauwe schoentjes.

Het Italiaanse voetbal staat weer op zijn kop. Juventus, de nummer drie in de stand, krijgt een aftrek van maar liefst 15(!) punten in de Serie A. Dat werd vrijdag beslist door het Hof van Beroep van de Italiaanse voetbalbond.

Juventus krijgt die straf voor fraude in hun boekhouding, onder meer rond transferbedragen van spelers. Over welke transfers het precies gaat is niet duidelijk, maar onder meer de ruil tussen Barcelona en Juventus van Arthur en Pjanic in 2020 was altijd al verdacht.

Juventus heeft op dit moment 37 punten in de Serie A. Met de aftrek van 15 punten worden er dat nog 22 en zakt het daarmee naar de elfde plaats. Dat is wel nog altijd ver boven een degradatieplaats.