OFFICIEEL: Ex-jeugdspeler Club Brugge trekt deur achter zich dicht bij FC Groningen en trekt naar Hellas Verona

De Belg vindt een uitweg naar Italië.

Cyril Ngonge (22) zat al een tijdje op een zijspoor bij FC Groningen uit Nederland. De club geloofde wel in zijn kwaliteiten, maar Ngonge liet zich niet altijd even positief opmerken.

Zo werd hij samen met een andere speler beboet omdat hij dronken op het trainingsveld zou gestaan hebben. Ngonge mocht enkel nog meetrainen met de B-kern en zocht dus een oplossing.

Die heeft hij nu gevonden met Hellas Verona, dus nummer achttien uit de Serie A. Voor hoelang Ngonge tekent en wat de transfersom is, is niet bekend. Na RKC, Jong PSV, Club Brugge en FC Groningen is het de vijfde club voor Ngonge.