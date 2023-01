Dani Alves ontslagen door Mexicaanse club wegens aanrandingszaak, ex ploegmaat Xavi: "Ik ben geshockeerd"

De Braziliaan werd vrijdag opgepakt door de Spaanse politie.

Dani Alves (39) moest zich vrijdag meldden bij de politie in Barcelona en werd in voorlopige hechtenis genomen tot er een uitspraak is over zijn zaak. Alves wordt ervan beschuldigd dat hij een vrouw zou hebben betast in een nachtclub. De Braziliaan ontkent alles.

Intussen heeft zijn Mexicaanse club UNAM Pumas het contract van van Alves verbroken. Xavi, huidig trainer van Barcelona en nog een oud-ploegmaat van Alves bij Barcelona, reageerde op een persconferentie op het nieuws. "Het nieuws verraste me. Ik ben erg geschrokken en de zaak is nu in handen van justitie, die bepaalt wat er gaat gebeuren. Wij kunnen er niks over zeggen."

"Wat betreft Dani. Ik heb medelijden met hem. Ik ben geshockeerd en meer kan ik er niet over zeggen", zei de Spanjaard nog.