Dries Mertens in Turkije met Galatasaray steviger leider dankzij stevige reeks

Dries Mertens is met Galatasaray goed bezig in de Turkse competitie. Ze staan op kop.

Voor de 19e speeldag speelde Galatasaray thuis tegen Antalyaspor. Dries Mertens stond in de basis en werd kort voor tijd gewisseld.

De doelpunten vielen na de rust in 10 dolle minuten. Mauro Icardi bracht de thuisploeg op voorsprong, maar enkele minuten later maake Luiz Adriano alweer gelijk. Nog eens enkele minuten later deed Sherel Floranus zijn eigen doelman de das om: 2-1.

Zo pakte Galatasaray zijn 9e zege op rij en verstevigden ze hun leidersplaats. Ze tellen 7 punten meer dan Fenerbahçe dat maandag nog moet spelen.