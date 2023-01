📷 Opmerkelijk object doet wedstrijd met Romeo Lavia en Leander Dendoncker stilleggen stilleggen

Net voor de rust vloog een drone over het stadion van Southampton. De scheidsrechter kreeg het in het oog en hij stuurde spelers van Southampton en Aston Villa 10 minuten naar binnen.

Southampton vs. Aston Villa was temporarily halted because of a drone flying over the stadium 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mfgCD5ZUQb

