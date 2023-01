Jürgen Klopp zit al aan 1000 wedstrijden in zijn carrière: "Ik voel me vereerd"

Jürgen Klopp zit al aan 1000 wedstrijden bij Liverpool. Een nieuwe mijlpaal voor de trainer.

In het begin van de 21e eeuw begon Jürgen Klopp zijn trainersloopbaan bij Mainz. Hij was daar ruim 7 seizoenen trainer. Daarna ging hij naar Borussia Dortmund, waar hij ook 7 jaar bleef. Vervolgens volgde Liverpool. Daar zit hij ruim 7 jaar later nog altijd.

Alles te samen was Klopp in 1000 wedstrijden al trainer van een ploeg. "Het is iets geweldig en een zot getal", reageerde hij na de wedstrijd tegen Chelsea. "Ik voel me vereerd."

Bij die 1000 zullen nog heel wat wedstrijden komen. Zijn huidige contract loopt nog tot midden 2026.