Middenmoters Liverpool en Chelsea kunnen niet scoren en schieten weinig op met een punt

Geen goals in Liverpool-Chelsea.

Een match tussen Liverpool en Chelsea zou normaal gezien een topper moeten zijn, maar beide clubs beleven een middelmatig seizoen en staan respectievelijk op de negende en de tiende plaats.

Kai Havertz opende al na drie minuten de score voor de bezoekers, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Na een halfuur testte Chelsea-nieuwkomer Badiashile Alisson nog eens met een kopbal, maar de Braziliaan hield de bal uit zijn doel.

Na tien minuten in de tweede helft kwam aanwinst Mudryk nog op het veld voor Chelsea, maar ook hij kon niet scoren. Liverpool had uiteindelijk drie schoten op doel, Chelsea had er twee.

Beide ploegen pakken dus één punt, maar veel schieten ze daar niet mee op. Liverpool en Chelsea komen op gelijke hoogte van Brentford op plek acht met 29 punten, maar Chelsea heeft wel één wedstrijd meer gespeeld.