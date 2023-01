🎥 Batsman opnieuw belangrijk voor Fenerbahçe in nipte overwinning tegen hekkensluiter

Batshuayi heeft zich zijn overstap naar Turkije nog niet beklaagd.

Na enkele jaren van anarchie lijkt de rust wedergekeerd in Turkije met de traditionele ploegen (Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en Trabzonspor) opnieuw aan de top van het klassement.. Het Fenerbahçe van Michy Batshuayi is de eerste achtervolger van leider Galatasaray en mocht geen punten laten liggen in de wedstrijd op het veld van hekkensluiter Umraniyespor.

Hoewel Fenerbahce nagenoeg heel de wedstrijd de betere ploeg was, duurde het even voor ze konden scoren. Batshuayi nam in de 73e minuut een lange bal van Szalai goed mee om dan de doelman te omspelen en zijn 9e van het seizoen te maken.

Attila Szalai’s amazing assist for Batshuayi to put Fenerbahçe 1-0 up 🔥🇭🇺 pic.twitter.com/DjDdKXIxk0 — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) January 23, 2023

Opdracht volbracht? Niet bepaald want Umraniyespor kwam enkele minuten opnieuw langszij. Met een own goal in de 89e minuut wist Fenerbahçe uiteindelijk toch om het laken naar zich toe te trekken en de achterstand op Galatasara op 4 punten te houden.