Ondanks een assist van Michael Frey krijgt Schalke 04 een zware pandoering om de oren

Wat bij Antwerp wel lukte, dat lukt voorlopig nog niet bij Schalke 04 voor Michael Frey.

Vorige wedstrijd begon Michael Frey op de bank en mocht hij invallen. Hij kreeg te weinig tijd om het verschil te maken bij Schalke 04. In het duel met RB Leipzig mocht hij dinsdagavond in de basis starten.

De volle 80 minuten kreeg Frey bij Schalke 04 om zich te laten zien. Zich op het scorebord werken lukte niet, maar hij kon wel één assist optekenen in pakte een gele kaart. Zijn assist was ook niet meer dan een eerredder voor de Zwitserse aanvaller want Schalke 04 kreeg er maar liefst 6 om de oren.

Ze blijven hierdoor laatste in de Bundesliga op 6 punten van een veilige 15de plaats.