Thomas Vermaelen staat open voor nieuwe topfunctie bij Belgische voetbalbond: "Ik ben heel flexibel"

Ook de bond tekende uiteraard present op het gala van de Gouden Schoen. Thomas Vermaelen wacht nog steeds op een nieuwe bondscoach. Al zou het hem niet storen om mee te beslissen over de nieuwe naam.

Zo kreeg hij op de rode loper - die voor de gelegenheid wel gouden was - de vraag of hij het zou zien zitten om technisch directeur te worden bij de KBVB. "Als de bond het mij vraag... Kijk, ik ben heel flexibel. Ik kijk wat er op mijn pad komt en dan beslis ik of het iets voor mij is. Ik sta tegenover niets weigerachtig", zei hij VTM Nieuws.

Op een nieuwe bondscoach kan het dus nog een tijdje wachten zijn. De logische volgorde zou zijn om een TD aan te stellen die dan mee kan beslissen over de keuze van een nieuwe selectieheer. "Voor mij is het moeilijk om te zeggen wie en wanneer. We zullen wel zien."