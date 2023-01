Aad de Mos over Enrique als opvolger van Schreuder: "In Nederland ook iemand te vinden"

De kans dat Alfred Schreuder het seizoen uitdoet bij Ajax wordt met de dag kleiner.

In Nederland wordt volop gespeculeerd wie de opvolger van Alfred Schreuder bij Ajax zal worden, maar de ex-trainer van Club Brugge zit voorlopig nog altijd in het zadel.

Luis Enrique, die na het WK afscheid nam als bondscoach van Spanje, wordt hard naar voren geschoven als de man voor de job. “Van Luis Enrique kun je stellen dat hij gecharmeerd is van het voetbal van Ajax. Dat heeft veel overeenkomsten met het voetbal van Barcelona”, zegt Aad de Mos in de podcast Twee Viertje met Aad.

“Daar zit toch op de een of andere manier een vleugje Cruijff in. Dat zou een optie kunnen zijn, en dat is ook een hele open, eerlijke vent. En hij heeft kwaliteiten, dat heeft hij laten zien op het WK bij Spanje, maar zeker ook bij Barcelona.”

Toch gooit De Mos het liever over een andere boeg. “Maar ik denk dat er in Nederland toch wel iemand te vinden moet zijn die dat ook kan. Die nu bijvoorbeeld in het buitenland werkt. Of die nu zonder werk zit. Peter Bosz bijvoorbeeld.”