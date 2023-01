Franky Van der Elst snoeihard voor Dante Vanzeir die in Amerika gaat voetballen

De kogel lijkt door de kerk. Dante Vanzeir verlaat Union SG om in de Amerikaanse MLS te spelen bij New York Red Bulls.

Karel Geraerts bevestigde vanmiddag dat Dante Vanzeir weg is om zijn medische testen voor een transfer af te leggen. Een begrijpelijke keuze volgens Franky Van der Elst vanuit het standpunt van Vanzeir zelf.

“Voor een stuk wel. Amerika, New York… Dat is toch aantrekkelijk voor een jonge speler die wat meer wil naast het voetbal. En als het financiële ook goed is… het Amerikaanse voetbal staat niet meer in zijn kinderschoenen. Het gaat daar tiptop in orde zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar sportief is dit een fikse tegenvaller. “Je kan inderdaad redeneren dat hij nog maar 24 is en het zou kunnen proberen in een hoger aangeschreven competitie in Europa. Ik denk dat zo’n keuze niet simpel is. Bij Union heeft hij getoond dat hij een goeie spits is, maar is hij een spits voor een Europese topcompetitie? Daar twijfel ik toch aan. En als je dan een voorstel krijgt dat sportief, maar ook erbuiten interessant is...”

“Ik denk dat hij net op de rand zit: kan ik wel naar de echte top? Kan ik wel een vaste Rode Duivel worden? Misschien denkt hij wel: dat zit er nét niet in. Dan doe ik liever dit avontuur. Het is geen impulsieve gast, niet iemand die meteen zegt ‘O, Amerika, fijn!’”