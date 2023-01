Rollen er nog meer koppen na ontslag van Schreuder? "Ajax is compleet de weg kwijt"

Alfred Schreuder werd na een gelijkspel tegen staartploeg Volendam de laan uitgestuurd bij Ajax Amsterdam.

Alfred Schreuder is niet langer trainer van Ajax. Al kan je volgens velen de verantwoordelijkheid voor de slechte prestaties niet volledig bij hem leggen. “Ik vind dat Van der Sar, Hamstra en Huntelaar de hand meer in eigen boezem mogen steken”, zegt Mike Verweij van De Telegraaf. “Het zou wrang zijn voor Schreuder als hij en zijn assistent Kaltenbach de enige zouden zijn die moeten vertrekken.”

Voor Verweij klopt de structuur bij Ajax gewoon niet. Er is geen technisch commissaris en ook geen technisch directeur aan de slag momenteel.

“Nu ga je krijgen dat er een trainer wordt aangesteld door een algemeen directeur (Edwin van der Sar, red.) en twee technische managers (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.), terwijl er later een technisch directeur komt die het misschien helemaal niet ziet zitten in die trainer. Ajax is compleet de weg kwijt”, klinkt het nog.