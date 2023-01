Iñaki Williams ziet een straf record ten einde komen

Het record van Iñaki Williams is gedaan. Sinds april 2016 kwam hij telkens in actie voor Bilbao.

In 2014 debuteerde Iñaki Williams voor Bilbao. Al snel werd hij een vaste waarde en sinds 17 april 2016 kwam hij in elke wedstrijd in actie. Hij was 7 jaar en 251 wedstrijden niet geblesseerd en niet geschorst.

Daar kwam een einde aan, want de aanvaller zat niet in de selectie tegen Celta de Vigo. Zo strandde hij op 251 wedstrijden, maar hij kan opnieuw zijn record aanvallen. Williams is nog altijd maar 28 jaar.