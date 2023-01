Trainer van Borussia Dortmund duidelijk over Julien Duranville: "We rekenen op hem voor de eerste ploeg"

Op de persconferentie voorafgaand aan de verplaatsing naar Leverkusen, liet de trainer van Dortmund zich uit over de aankoop van Julien Duranville.

"We volgen Julien reeds lange tijd", zegt Edin Terzić over de kersverse inkomende transfer. "Bij de jeugdploegen, de nationale beloften en in de eerste ploeg dit seizoen. Het is een uiterst getalenteerde flankspeler die zich goed voelt op de rechterkant en supersterk is in de één-tegen-één acties. Hij heeft creativiteit en kan veel kansen creëren. We zijn er zeker van dat hij ons in de toekomst gaat helpen, op de middellange en lange termijn."

Duranville gaat voor de eerste ploeg spelen

Het is de vraag wat dat betekent voor zijn rol op de korte termijn. "Het plan is duidelijk. Hij gaat met de eerste ploeg meetrainen en voor de eerste ploeg spelen. Zoals bij alle jonge spelers houdt het geen steek om geen speelminuten te geven."

Als Duranville een bepaalde aanpassingstijd nodig heeft, kan door zijn leeftijd wel nog beslist worden om hem tussen zijn leeftijdsgenoten ervaring te laten opdoen. "Lukt het toch niet om hem minuten te geven in de Bundesliga, Champions League en Duitse beker, dan blijft nog de mogelijkheid over om hem op te stellen bij de U19, de Youth League en de U23, die in derde klasse spelen." Dortmund won overigens bij Leverkusen met 0-2.