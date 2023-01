Belgische voetbalbond op zoek naar 18 Court Coaches

De Belgische voetbalbond KBVB is op zoek naar Court Coaces voor de Belgian Red Courts.

“We gaan op zoek naar 18 voetbalgekke en sociaal geëngageerde Court Coaches”, laat de voetbalbond maandagmiddag weten. “Zij zullen op een Belgian Red Court in hun buurt, een project waarbij oude voetbalpleintjes worden omgetoverd tot moderne mini-voetbaltempels, activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie organiseren. Elke Belgian Red Court, waarvan we vandaag zes nieuwe locaties prijsgeven, krijgt twee trainers - een jongen en een meisje tussen de 16 en 26 jaar oud - en een coördinator van de stad of gemeente.”

De Belgian Red Courts in Sint-Niklaas, Lier en Hasselt werden reeds officieel geopend. In 2023 voegt de voetbalbond onder andere Bilzen, Genk, Waregem, Vilvoorde, Halle en Lokeren toe aan dat rijtje. De teller komt zo eind dit jaar op minstens negen Red Courts te staan. Voor ieder van deze Red Courts wordt een Court Coach gezocht.

Vrijwilligerswerk

"We zoeken voetbaldieren met een hart voor jongeren en vrijwilligerswerk. De Court Coaches geven de buurtwerking vorm door activiteiten te ondersteunen en te organiseren op de Belgian Red Courts. Een prachtige verantwoordelijkheid voor iedereen die voetbal én sociaal werk een warm hart toedraagt. We laten de coaches vrij in wanneer en welke activiteiten ze organiseren. De leeftijdscategorie is bewust gekozen tussen 16 en 26 jaar omdat we weten dat net zij zich het best kunnen inleven in de leefwereld van de jongeren”, aldus Robin Cnops, Football & Social Responsibility Specialist bij de KBVB.

In totaal zullen er 18 Court Coaches geselecteerd worden. Geïnteresseerden kunnen tot eind februari hun CV en motivatiebrief bezorgen. “Uit de sollicitaties kiezen we uiteindelijk negen duo’s, één per stad. Die duo’s krijgen, samen met de coördinatoren, een intensieve opleiding door experten die zowel focust op het sportieve als het sociale luik. De opleiding vindt plaats in april op het Proximus Basecamp in Tubeke.”

Opleiding in Tubeke

“In die opleiding gaan we, naast het technisch aspect van voetbal, heel hard focussen op de meerwaarde die sport biedt aan de gemeenschap. Als Court Coach moet je zowel een trainer als vertrouwenspersoon zijn voor buurtjongeren. De thema’s die hierbij behandeld worden, gaan onder andere over het organiseren van voetbalactiviteiten, het tegengaan van discriminatie, het creëren van een veilige omgeving en gendergelijkheid. Het komt erop neer dat we de Court Coaches alles willen meegeven zodat zij door middel van voetbal de lokale jongeren essentiële sociale vaardigheden kunnen bijleren. Deze vaardigheden zullen hen versterken in hun persoonlijk en professioneel leven”, aldus Cnops nog.