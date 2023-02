Riemer verwacht meer van Stassin en laat hem niet meer meetrainen met de A-ploeg

Wie zet Brian Riemer vanavond in de spits? Benito Raman is geschorst. Mogelijk lost hij het op door Refaelov in de ploeg te zetten en Dreyer vooraan te laten spelen. Lucas Stassin zal niet bij de wedstrijdkern zitten. Hij speelt vanavond met de Futures en kwam sowieso al niet in aanmerking.

Sinds de komst van Brian Riemer traint Stassin niet meer mee met de A-ploeg, weet LDH. De 18-jarige aanvaller heeft niet de fysieke data die Riemer eist en hij vindt dat hij meer moet lopen. Stassin is wel de topschutter in de Challenger Pro League met 13 goals. Hij creëert ook elke match kansen en schiet gemiddeld drie keer op doel. Hij zal Riemer op training en in de matchen moeten overtuigen om hem een kans te geven.





