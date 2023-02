Burnley wint voor de negende keer op rij en loopt nog wat meer uit in het klassement

Burnley blijft aan de leiding in de Championship.

Burnley blijft maar doorrazen in de Championship. Nu was Norwich het slachtoffer van Kompany en co. Zaroury zorgde na acht minuten al voor de openingsgoal voor Burnley, zijn zesde van het seizoen al.

Tien minuten na de rust zorgde Vitinho voor de 0-2, hij stond nog maar een paar seconden op het veld. Verdediger Ekdal, die zijn eerste wedstrijd speelde voor Burnley, maakte een paar minuten later ook zijn eerste goal voor de leider in de Championship.

Burnley won zo voor de negende keer op rij in de Championship en ziet door het gelijkspel van eerste achtervolger Sheffield United tegen Rotterham. Burnley heeft nu zeven punten voorsprong op Sheffield United, de kloof op nummer drie Middlesbrough is al twintig punten.