Directeur Oliver Kahn roept aanvoeder Manuel Neuer op het matje na ferme kritiek: "Komt niet overeen met de waarden van FC Bayern"

Het stormt bij Bayern München.

Manuel Neuer (36) heeft zich in een interview met de Süddeutsche Zeitung kritisch uitgelaten tegenover de clubleiding van Bayern München. De aanvoerder begrijpt het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic niet.

"Alle keepers in ons team stonden perplex. Sommigen zijn in huilen uitgebarsten. Dit is een grote teleurstelling en hoe ‘Tapa’ is behandeld is onmenselijk. Bij Bayern willen we anders zijn, een familie. Maar dan gebeurt iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt. Dit is een trieste situatie voor de club, voor ‘Tapa’, de staf en voor alle keepers", zei Neuer.

Kahn niet blij

Algemeen directeur Oliver Kahn reageerde al bij persbureau DPA. "Wat Manuel heeft gezegd in relatie tot het ontslag van Toni Tapalovic, doet hem geen recht als aanvoerder en komt niet overeen met de waarden van FC Bayern." Kahn wil zo snel mogelijk in gesprek gaan met zijn aanvoerder.

"Het raakt hem persoonlijk, dat valt best te begrijpen. Maar het was op dat moment wel het beste voor het team", zegt Kahn nog. De algemeen directeur hekelde ook de timing van Neuer. De Duitser is out voor het hele seizoen na een ski-ongeval, Bayern speelde al drie keer op rij gelijk en staat ook voor duels met PSG in de Champions League.