🎥 Thorgan Hazard scoort meteen bij zijn PSV-debuut, maar het levert de overwinning niet op

Thorgan Hazard heeft zijn debuut bij PSV met een goal bekroond. Al leverde het geen zege op.

PSV ging op bezoek bij Feyenoord voor de topper van de speeldag. Thorgan Hazard begon op de bank en zag al vroeg in de wedstrijd Anwar El Ghazi scoren. 0-1 was ook de ruststand.

In de 2e helft mocht Hazard na een uur invallen. Enkele minuten later kreeg hij de bal op links. Hij kapte naar binnen en trapte in de korte hoek binnen. Een geweldig debuut voor Hazard en een dubbele voorsprong voor PSV.

Net voor de 0-2 was PSV met 10 gevallen door een rode kaart van Armando Obispo. Dat brak hen in het slot van de wedstrijd zuur op, want invaller Jahanbakhsh maakte eerst de aansluitinstreffer en nadien nog diep in de blessuretijd de gelijkmaker.

Feyenoord blijft aan de leiding staan. Ze hebben 2 punten voorsprong op AZ. Ajax volgt op plaats 3 met 3 punten achterstand. PSV staat 4e met een achterstand van 4 punten.