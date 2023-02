Erling Haaland ziet tegen Tottenham een straffe statistiek eindigen

Erling Haland heeft een opmerkelijke statistiek zien eindigen. Dat is extra pijnlijk na de nederlaag tegen Tottenham.

Manchester City had het tegen Tottenham moeilijk. Na een kwartier kwam het op achterstand na een weggeefgoal voor Harry Kane.

Zelf kon Man City daar weinig tegen inbrengen. De exponent daarvan was Erling Haaland. In de 1-0-nederlaag kwam hij niet tot scoren. Hij trapte zelfs geen enkele keer op doel en raakte geen enkele keer de bal in het strafschopgebied.

Het was de 1e keer dit seizoen dat Haaland tijdens een Premier League-wedstrijd geen enkele keer op doel trapte. Het kan zelfs nog straffer. Het was al geleden van september 2020 dat hij een wedstrijd zonder doelpoging had. Dat was in een 0-5-zege tegen MSV Duisburg. Hij werd toen na een uur vervangen.