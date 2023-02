Patrick Goots na nederlaag van Beerschot: "Dan mag het titelambities opbergen"

Beerschot verloor zaterdag met het kleinste van Lierse Kempenzonen. Patrick Goots zag een wedstrijd die stevig tegenviel.

Beerschot probeerde goed op te bouwen, maar voorin lukte het niet. “Verlinden zat niet in de match, Thórisson nog minder. Aan de rust had Beerschot bijna zeventig procent balbezit, terwijl het toch 1-0 in het krijt stond”, zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Over die goal is al veel te doen geweest. “Een discutabele goal die je op meerdere manieren kon interpreteren. Het was de enige bal die Tabekou goed raakte voor de rust. Zijn vervanging halfweg kon ik zeer goed plaatsen.”

“De kloof met RWDM mag echt niet groter worden dan vijf punten. Begint Beerschot met een achterstand van acht punten aan de promotie play-offs, dan moet het – ook omdat alle clubs zo aan elkaar gewaagd zijn – zijn titelambities opbergen, denk ik.”