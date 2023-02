Rode Duivel Amadou Onana bedolven onder de lof na de stuntzege van Everton tegen Arsenal

Zoals Amadou Onana bij de Rode Duivels op korte tijd belangrijk werd, heeft ook Everton veel aan zijn middenvelder. Onana ging voorop in de strijd tegen Arsenal.

Die partij draaide uit op een droomdebuut voor nieuwe manager Sean Dyche, want Everton pakte een verdiende overwinning (1-0). Broodnodig ook in de strijd voor het behoud. Amadou Onana was dé man die het toonbeeld was van de topprestatie van Everton. Een lage voorzet van hem zat in de verschillende overzichten met hoogtepunten.

De BBC omschreef zijn persoonlijke prestatie als 'uitstekend' en duidde hem ook aan als man van de match. Zijn statistieken waren dan ook veelzeggend: 46 baltoetsen, 8 keer balbezit heroverd, 7 gewonnen duels, 2 gecreëerde kansen, 2 gewonnen tackles, 2 onderscheppingen en 1 schot op doel.

“We won this game because of our mentality and our work ethic. I'm very, very proud of this team.” 💪 https://t.co/qH5bdgGojV — Everton (@Everton) February 5, 2023

Onana mocht op de officiële webstek van Everton dan ook zelf zijn zegje doen en loofde de mentaliteit en werkethiek van zijn ploeg. "Ik ben heel trots op dit team", klinkt het.