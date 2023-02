Thorgan Hazard debuteert met een doelpunt bij PSV: "Hopelijk kan ik dat in de volgende wedstrijden opnieuw doen"

Thorgan Hazard scoorde meteen in zijn debuutwedstrijd bij PSV. Zo is hij zijn nieuwe avontuur goed begonnen.

"Normaal schiet ik in de korte hoek, maar nu had ik het gevoel dat ik links moest schieten", beschreef Thorgan Hazard na de wedstrijd zijn doelpunt bij ESPN. "Ik ben blij met het doelpunten en hopelijk kan ik dat in de volgende wedstrijden opnieuw doen."

PSV stond dankzij het doelpunt van Hazard 0-2 voor, maar die voorsprong in de slotfase nog weg. "We verdedigden als een team, maar met een man minder is het moeilijker", ging Hazard verder. "Ze bleven pushen en er was ook veel extra tijd. Uiteindelijk konden ze op het einde nog gelijkmaken."