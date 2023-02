Bom in de Premier League: Manchester City wordt beschuldigd van honderden inbreuken op regels, zware straffen kunnen volgen

Manchester City zit in nauwe schoentjes. De Premier League heeft zijn onderzoek naar de financiële constructies bij de meervoudige landskampioen afgerond. Ze worden aangeklaagd voor talloze vermeende schendingen van de financiële regels.

De aanklachten hebben betrekking tot inkomsten, details van de beloning van managers en spelers, UEFA-reglementen, winstgevendheid en duurzaamheid en samenwerking met onderzoeken van de Premier League.

De Premier League opende hun onderzoek in maart 2019 en het aanklachtformulier verwijst naar elk seizoen van september 2009/10 tot het seizoen 2017/18.

Verklaring Premier League

"In overeenstemming met Premier League-regel W.82.1 bevestigt de Premier League dat het vandaag [6 februari 2023] een aantal vermeende schendingen van de Premier League-regels door Manchester City Football Club heeft verwezen ( Club) aan een commissie onder Premier League-regel W.3.4", klinkt het in een verklaring van de Premier League.

“Commissies zijn onafhankelijk van de Premier League en aangesloten clubs. De leden van de commissie worden benoemd door de onafhankelijke voorzitter van het gerechtelijk panel van de Premier League, in overeenstemming met Premier League-regels W.19, W.20 en W.26."

“De procedure voor de commissie zal, in overeenstemming met Premier League-regel W.82, vertrouwelijk zijn en in beslotenheid worden gehoord. Onder Premier League-regel W.82.2 wordt de uiteindelijke beslissing van de commissie gepubliceerd op de website van de Premier League."

“Deze bevestiging is gemaakt in overeenstemming met Premier League-regel W.82.1. De Premier League zal tot nader order geen verder commentaar geven over deze kwestie."

In ieder geval riskeert City heel zware straffen. Dat gaat van puntenaftrek tot uitsluiting uit de competitie...