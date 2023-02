Van Nistelrooij vol lof over Thorgan Hazard: "Als je slaagt in dit soort dingen, dan is dat ongelofelijk"

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 14:19 |







Foto: © photonews

Thorgan Hazard leek bij zijn debuut PSV Eindhoven naar winst te knallen tegen Feyenoord, maar uiteindelijk werd het nog 2-2. Feyenoord 2-2 PSV Herbeleef Zes minuten in de blessuretijd kon invaller Alireza Jahanbakhsh Feyenoord behoeden van een nederlaag in de topper tegen PSV Eindhoven. Zo verbrodde hij het perfecte debuut voor Thorgan Hazard die meteen scoorde. “Er zijn ondanks het puntenverlies een paar lichtpunten en daar is Thorgan Hazard er eentje van”, zei trainer Van Nistelrooij na de match. “Als je ergens nieuw bent en je slaagt in dit soort dingen, dan is dat ongelofelijk.” “Geweldig voor Thorgan. Voorts bracht hij veel rust aan de bal, waarmee hij het team ook hielp. En dat hoewel hij nog maar drie keer had meegetraind. Dat zijn pluspunten en daar kunnen we mee vooruit. Dit belooft voor de toekomst.”



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur