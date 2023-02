Ancelotti kaart situatie rond één van zijn spelers aan: "Hij is het slachtoffer van iets dat ik niet begrijp"

Carlo Ancelotti ziet het wekelijks gebeuren: racisme in de Spaanse stadions. Ook zijn eigen speler, Vinicius Jr, heeft er geregeld last van. De trainer van Real Madrid wil dat het aangepakt wordt.

Vinícius Júnior werd dit seizoen al diverse malen racistisch bejegend tijdens wedstrijden. Afgelopen zondag nog, in het duel tegen Real Mallorca. La Liga opende al een onderzoek naar de incidenten. Tegenstanders halen dan weer aan dat Vinicius te veel provoceert en dat hij daarom hard wordt aangepakt.

In aanloop naar de halve finale op het WK voor clubs tegen Al-Ahly werd Ancelotti tijdens zijn perspraatje gevraagd naar de gebeurtenissen rondom Vinícius. De Italiaanse trainer nam duidelijk stelling. "Waarom moet hij zich tegen verdedigen? Het lijkt soms wel of Vinícius het probleem is en dat is niet zo. Het is een probleem van het Spaanse voetbal. Dat moet worden opgelost. Vinícius is het slachtoffer van iets dat ik niet begrijp."