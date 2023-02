Eerst uitverkoop, dan drie toptransfers: 'Deze drie targets moeten Manchester United eindelijk nog eens aan prijzen helpen'

Erik ten Hag is erin geslaagd om Manchester United te reanimeren en hen opnieuw naar de bovenste regionen van de Premier League te loodsen. De komende maanden moeten via een zogenaamde 'fire sale' voor het orgelpunt zorgen. En deze drie versterkingen moeten daarbij helpen.

We schreven eerder al dat er de komende maanden koopjes te doen zijn op Old Trafford. Maar liefst zes spelers mogen op zoek naar een nieuwe club. Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

Met de vrijgekomen centen heeft Erik ten Hag duidelijke plannen. De Nederlandse coach wil Harry Kane, Jude Bellingham en Declan Rice naar Old Trafford halen. Dat weet The Mirror. Met die versterkingen is er volgend seizoen één doel: een eerste titel sinds 2013.