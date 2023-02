OFFICIEEL Yannick Ferrera ontslagen bij Omonia Nicosia

Yannick Ferrera moet na amper vier maanden al plaatsmaken bij Omonia Nicosia.

Ferrera pakte 25 van de 33 punten met Omonia Nicosia, maar dat was duidelijk niet genoeg voor het clubbestuur dat hem opzij schoof na amper vier maanden.

Er werd twee keer verloren en een keertje gelijkgespeeld. Ferrera kwam naar Cyprus na een avontuur van 2,5 jaar in Al Fateh in Saoedi-Arabië. Sofronis Avgoustis is zijn opvolger.

In ons land was hij al trainer bij vijf verschillende clubs: Charleroi, Sint-Truiden, Standard, Mechelen en Beveren.