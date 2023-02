Kan hij het tij keren bij zwalpend AC Milan? Zlatan Ibrahimovic terug op trainingsveld bij AC Milan na zware blessure

De Zweed lijkt eindelijk hersteld van zijn blessure.

Acht maanden al duurt het blessureleed van Zlatan Ibrahimovic (41), maar die lijkt nu eindelijk achter de rug. Dinsdag stond de Zweed weer terug op het trainingsveld bij AC Milan.

En dat heeft Ibrahimovic misschien meer nodig dan ooit. Is het niet op het veld, dan zeker ook in de kleedkamer. De Italiaans kampioen staat pas zesde in de Serie A en pakte slechts 2 op 15 in de laatste vijf wedstrijden.

"Hij deed de hele training mee en mag als volledig hersteld worden beschouwd. Zijn terugkeer heeft een belangrijk psychologisch effect op de ploeg. Milan heeft zijn leider terug en hij is nog nooit zo gemist als nu", schrijft La Gazetta dello Sport.