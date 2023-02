Geen titels, puntenaftrek en zelfs degradatie: 'Deze straffen hangen Manchester City effectief boven het hoofd'

Manchester City zit in nauwe schoentjes. De Premier League onderzoekt gesjoemel met financiën bij de club van Kevin De Bruyne. Welke straf hangt de blauwhemden boven het hoofd?

De Premier League onderzoekt momenteel talloze én systematische overtreden met de financiën door Manchester City in de periode van 2009 tot 2018. Aan een geldboete lijken The Citizens - die betaalden ze overigens al eens aan UEFA - niet te ontsnappen. Maar de straf kan véél zwaarder.

Eerst en vooral zijn de zes landstitels die City behaalde in gevaar. De Premier League kan oordelen dat die onrechtmatig verkregen zijn en ze schrappen. Het zou alvast een aderlating zijn voor de prijzenkast van de club. En ook eventuele toekomstige prijzen komen in één adem in gevaar.

Degradatie of puntenaftrek?

Ook degradatie naar The Championship is namelijk niet uitgesloten. Al lijkt het ons onwaarschijnlijk dat die straf zal worden uitgesproken. Waarschijnlijker is dan weer dat Manchester City de volgende voetbaljaargang met een puntenaftrek - een negatief beginsaldo dus - zal moeten starten.