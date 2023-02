'Rode Duivel in de zomer naar Camp Nou'

Krijgen we eindelijk nog eens een Belg in loondienst van Barcelona? Het wordt al even gefluisterd en het zit er steeds meer aan te komen.

Memphis Depay maakte deze winter de overstap van Barcelona naar Atlético Madrid, komende zomer zal er een omgekeerde beweging volgen. Barça Yannick Carrasco zal volgens Mundo Deportivo namelijk Atléti verlaten voor een avontuur in Camp Nou. Steeds meer bronnen bevestigen dat. Xavi is fan van de Belg, die deze winter ook al in de belangstelling stond en ook Engelse interesse genoot. Komende zomer zal het dan effectief zover zijn.