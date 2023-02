Broer van Lionel Messi spuwt zijn gal op Barcelona en voorzitter: "Niemand in Barcelona steunt hem"

De kans dat Messi nog terugkeert naar Barcelona is klein.

Lionel Messi vertrok in augustus 2021 bij Barcelona omdat de club hem niet meer kon betalen. Messi trok naar PSG en een terugkeer naar Barcelona lijkt er niet meteen in te zitten. Dat blijkt uit verklaringen van de Matias Messi, de broer van Lionel.

"Ik heb een voorpagina van SPORT ergens in mijn huis liggen, waarop staat: Messi moet terugkeren naar Barcelona. Ik heb onder die titel geschreven: “Hahahaha, wij gaan niet terug naar Barcelona.” En als dat al zou gebeuren, dan moet er eens goed gekuist worden binnen de club. Zo moet, onder anderen, Joan Laporta eruit", zei Matias Messi op Twitch.

"Niemand in Barcelona steunt hem. De mensen hadden een soort van opmars moeten doen, zodat Laporta zou vertrekken en Messi zou blijven. Die Spanjaarden zijn verraders. Ik vertel dit omdat het op onze maag ligt en ik niet langer dingen wil horen die niet waar zijn. Barcelona is ook geworden wat het geworden is door Messi. Voordien kende niemand hen, was het alleen Real", zegt Matias nog.