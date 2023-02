PSV-trainer Van Nistelrooij onder de indruk van nieuwkomer Thorgan Hazard: "Dat zijn heerlijke signalen"

Thorgan Hazard heeft zijn start bij PSV niet gemist.

Thorgan Hazard (29) was dit seizoen vooral invaller bij Borussia Dortmund en koos voor een uitleenbeurt naar het Nederlandse PSV. In zijn eerste match maakte hij meteen een goal, in de tweede gaf hij een assist.

PSV ontvangt zaterdag FC Groningen, maar of Hazard in de basis zal starten is niet zeker. "Thorgan zou kunnen starten, al is het wel de vraag of hij een hele wedstrijd kan spelen", zei PSV-trainer Ruud van Nistelrooij op zijn persconferentie voor de match.

"Wat goede signalen zijn, is dat zijn acties meteen rendement opleveren. Zijn eerste balcontact tegen Feyenoord is een goal, hij valt in tegen FC Emmen en legt een bal klaar voor Luuk (De Jong, red.), die hem binnen schiet."

"Dat zijn heerlijke signalen, dat een speler snel geaard is en zich goed in de groep voelt. Nu is het zaak om de komende weken het aantal speelminuten uit te bouwen", zegt Van Nistelrooij nog over de Belg.