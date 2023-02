Bayern-icoon Manuel Neuer krijgt megaboete van Rekordmeister na veelbesproken interview

Manuel Neuer heeft Bayern München al veel successen bezorgd, maar nu lijkt de relatie tussen doelman en club toch zwaar onder vuur te liggen. Eerst was er het geval van zijn gebroken been na een skivakantie en nu gaf hij een controversieel interview waar de club helemaal niet blij mee was.

Waar gaat het over? Wel, doelmannentrainer Toni Tapalovic werd ontslagen omdat hij gesprekken zou gelekt hebben naar de pers. Voor Neuer een hele klap gezien zijn relatie met de man die ook nog zijn ploegmaat is geweest. "Mijn hart is eruit gerukt", verklaarde hij in Suddeutsche Zeitung.

"Hij heeft elf en een half jaar niet voor mij gewerkt, maar voor de hele keepersgroep, voor de technische staf en voor de club. We waren altijd in staat om werk en privé te scheiden. Ik begrijp dat het klinkt alsof ik niet objectief of niet geloofwaardig ben, maar ik merk echt het verschil. Het was het meest brute wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt", liet Neuer optekenen.

Voor Bayern was dat een stap te ver en ze geven hem nu een boete van om en bij de 1,6 miljoen euro. Pittig! "Ik ben meer teleurgesteld dan boos omdat ik dacht dat Manuel, die een geweldige speler is en hier al lang speelt, die kwesties eerst met ons zou bespreken", klonk het bij voorzitter Herbert Hainer.