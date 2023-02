Spektakelstuk levert Real Madrid zijn 99ste trofee op

Geen Thibaut Courtois of Eden Hazard bij Real Madrid, maar toch was er spektal genoeg in de finale van het Wereldkampioenschap voor Clubs.

Het was een verrassende finale tussen Real Madrid en Al Hilal uit Saudi-Arabië. Meestal komen in de finale de Europese en de Zuid-Amerikaanse ploeg elkaar tegen.

Eerste helft

Na nog geen twintig minuten spelen stond Real Madrid al op een dubbele voorsprong. Dit dankzij doelpunten van Vinicius Junior en Federico Valverde.

© photonews

Al Hilal kon minderen in de 26ste minuut via Moussa Marega. Dit was eveneens de ruststand in een eerste helft die zowel op het vlak van balbezit als kansen werd gedomineerd door de Spanjaarden.

Tweede helft

Real Madrid ging op hetzelfde elan verder als in de eerste helft. Zo vond Karim Benzema het doel in de 54ste minuut en maakte Valverde zijn tweede van de avond amper vier minuten later. Toen dacht Luciano Vietto dat het even genoeg was. Hij scoorde tegen voor Al Hilal en maakte zijn tweede van de avond in de 79ste minuut.

Spijtig genoeg voor Vietto had Vinicius 10 minuten voordien zijn tweede van de avond gemaakt waardoor het boeken toe was voor de ploeg uit Saudi-Arabië.

Bijna 45.000 mensen zagen zo in het Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah in Marokko Real Madrid zijn 99ste trofee in de geschiedenis van de club in het lucht steken. Hun 5de WK voor Clubs.