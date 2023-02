25-jarige doelman zakt in elkaar na stoppen van strafschop en sterft

De 25-jarige doelman Arne Espeel van Winkel Sport B is zaterdag overleden nadat hij in elkaar zakte op het veld.

Espeel had net een penalty gestopt in tweede provinciale tegen Westrozebeke toen hij in elkaar zakte. De man was onwel geworden, zo schrijft VRT Nieuws.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en startten de reanimatie op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar stierf er later op de avond.

Een autopsie zal maandag duidelijkheid moeten brengen in wat er precies verkeerd gelopen is voor de onfortuinlijke doelman.