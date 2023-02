🎥 Patro-speler krijgt smerige elleboog in topper in Eerste nationale: club van Stijnen legt klacht neer bij politie en bond

Zaterdag stond in Eerste nationale de topper Patro Eisden-Luik op het menu. De club van Stijn Stijnen speelde 1-1 gelijk tegen zijn eerste achtervolger, maar het was niet zozeer de uitslag die nazinderde.

Wel een triest incident tijdens de wedstrijd, waarbij één van de thuisspelers ernstige fysieke averij heeft opgelopen. "Gisterenavond werd Yassin Gueroui van het veld geklopt", stelt Patro Eisden. Op de Facebookpagina van de club zijn in een kort filmpje de beelden te zien. Bij een stilstaande fase kreeg Gueroui een smerige elleboog in het gezicht te verwerken.

Het filmpje eindigt met een beeld van Gueroui in het ziekenhuis waarop te merken valt dat zijn oog er erg aan toe is. Het verdict is inmiddels ook bekend. "Het resultaat is een oogkas die gebroken is op drie plaatsen", laat Patro weten.

De leider uit Eerste nationale laat het hier dan ook niet zomaar bij. "De club zal een strafrechterlijke klacht indienen bij de politie, net als een klacht bij de bond."