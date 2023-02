🎥 Tsjechisch international doet coming-out: "Ik ben homoseksueel en wil me niet langer wegsteken"

Een nieuwe coming-out in het profvoetbal. Een Tsjechisch international met 45 caps achter zijn naam is uit de kast gekomen.

Jakub Jankto passeerde al de revue bij Sampdoria en Udinese en is anno 2023 speler van Sparta Praag. De Tsjechische club huurt hem van het Spaanse Getafe. Jankto heeft op zijn sociale media een video gepubliceerd waarmee hij zijn coming-out doet.

In dit filmpje legt de middenvelder uit waar hij voor staat en waarom hij deze aankondiging doet. "Dag, ik ben Jakub Jankto. Zoals iedereen heb ik mijn sterke punten, mijn zwaktes, heb ik vrienden. Ik doe mijn job zo goed als ik kan. Zoals iedereen wil ik ook mijn leven leiden, in alle vrijheid. Zonder angst, zonder vooroordelen, met liefde. Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer wegsteken."

Zijn club Sparta Praag heeft eveneens via sociale media al zijn steun betuigt voor het statement van de 27-jarige voetballer.