Analisten zien het somber in voor Club Brugge: "Maar een afstraffing zal het niet worden, want ..."

Club Brugge tegen Benfica? Dat wordt geen makkelijke zaak. Dat beseffen ook zowat alle analisten in koor.

In Extra Time was iedereen het er al over eens dat Benfica een heel goede tegenstander is. "Het is echt geen cadeau, want een heel goede ploeg", aldus Peter Vandenbempt.

"Tottenham of zo was misschien beter geweest, want Benfica is niet de grootste naam op papier maar heeft veel kwaliteit. En er is nu ook de nieuwe coach Schmidt", waarschuwde ook Filip Joos al.

Minieme kans

Bij Het Laatste Nieuws is Marc Degryse ook duidelijk: "De kans op plaatsing is miniem", ziet hij het niet meteen goedkomen.

Toch ziet hij - zeker voor de eerste wedstrijd - mogelijkheden: "Een afstraffing? Dat denk ik niet. Benfica zal nog niet meteen alle registers opentrekken in de eerste match, niet te veel risico nemen. Een kleine nederlaag of gelijkspel is misschien realistischer."