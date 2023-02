🎥 Razgrad, waar Anderlecht morgenavond speelt en waar de tijd bleef stille staan (tot grote spijt van de fans)

Anderlecht speelt donderdagavond tegen Ludogorets - dat ooit nog Champions League speelde - in het pittoreske stadje Razgrad. Nu ja, pittoresk... het is een stad van 30.000 inwoners waar absoluut niks te doen is.

Razgrad bereiken, waar de grootste club van het land, Ludogorets, speelt, is niet eenvoudig. De hoofdstad Sofia ligt op 4,5 uur rijden; de twee gemakkelijkste opties zijn om naar Varna, aan de Bulgaarse "Côte d'Azur", te gaan en de reis per bus of taxi te maken (ongeveer 1u30), of om naar Boekarest, in het naburige Roemenië, te gaan en een auto te huren. Het was de laatste optie die we kozen... en het was niet de gemakkelijkste.

Inderdaad, het oversteken van de grens met een huurauto is toegestaan, maar u moet wel een extra belasting betalen, evenals een verkeersvignet eenmaal in Bulgarije... En best even controleren of uw verhuurbedrijf de originele papieren in het dashboardkastje heeft gelegd , geen kopie. Anders krijgt u, zodra u de Bulgaarse grens heeft bereikt, de opdracht terug te keren naar Boekarest om de fout te corrigeren. Waargebeurd verhaal. Eindelijk, na een korte nacht (deze avonturen brachten ons om 03.30 uur naar het hotel), konden we deze woensdagochtend Razgrad ontdekken.

Welkom in 1980

We hadden u graag een toeristische gids aangeboden, maar spijtig... Want in Razgrad is er te zien... alleen de omgeving. Het kleine stadje van 30.000 inwoners heeft weinig charme voor de toerist, zelfs niet voor wie, zoals ondergetekende, een uitgesproken voorliefde heeft voor de andere kant van de Muur. De tijd lijkt bevroren: oude, onelegante betonnen gebouwen, lege pleinen en parken, Sovjetbeelden en fresco's...

Het is duidelijk dat Razgrad niet "toeristisch georiënteerd" is. Een paar kebabverkopers, een of andere pizzeria, en allemaal dezelfde twee of drie restaurants met een moderne en aangename uitstraling, maar voor de RSC Anderlecht-supporter die een paar biertjes wil drinken, is het misschien beter om in Varna te blijven. Esthetisch gezien hebben sommige gebouwen hun charme een beetje vervloren, zoals de zeer mooie Ibrahim Pasha-moskee (1516) ... die wordt gerenoveerd en daarom onmogelijk te bezoeken is.

Misschien zijn de Romeinse ruïnes van Abritus, gelegen aan de rand van de stad (15 minuten lopen, alles is zo klein), een kijkje waard. Maar zelfs het "grote" stadion van Ludogorets, de Ludogorets Arena (of Huvepharma Arena, genoemd naar zijn sponsor), heeft die sobere uitstraling die niet suggereert dat de Champions League er ooit is geweest. En dit stadion wordt nog steeds waargenomen door het standbeeld van de niet erg illustere Stoyan Ivanov, een lid van de Bulgaarse Communistische Partij, in de puurste Sovjettraditie. De rondleiding door de eigenaar gaat vanavond verder met de RSCA-persconferentie. Als we morgen bezig willen blijven, zullen we een stukje moeten rijden...