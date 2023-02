'Eden Hazard bezig met uitdooftraject en neemt steeds meer afstand van ploegmaats'

Eden Hazard lijkt meer dan ooit op weg naar de uitgang bij Real Madrid. Zelfs zijn huidige ploegmaats zouden inmiddels op grotere afstand van Hazard leven.

Tijdens de festiviteiten van Real Madrid het voorbije weekend op het WK voor Clubs was Eden Hazard één van de afwezigen. Een afwezigheid die niet onopgemerkt voorbij gaat in Spanje. Volgens Het Laatste Nieuws is er sprake van een 'uitdooftraject', aangezien speelkansen de komende maanden veeleer ijdele hoop lijken.

Daardoor zou de Rode Duivel ook meer afstand hebben genomen van zijn ploegmaats. Hoewel hij nooit de meest betrokken speler in de kleedkamer was, stelde Hazard zich voordien wel altijd positief en constructief op. Nooit de speler die met een lang gezicht rondloopt. Sinds het WK in Qatar is hij dus echter wel wat meer geïsoleerd.

Contract tot 2024

Toch zal Hazard vanaf donderdag weer volop opgenomen worden in de groep, want dan hervat hij de trainingen. Ondertussen praat hij niet veel meer met trainer Ancelotti en ligt hij nog onder contract tot 2024. Of Hazard dat contract zal uitdoen, is zeer de vraag.