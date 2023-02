Gert Verheyen vraagt zich af of het nog goed komt met Charles De Ketelaere bij AC Milan

Het wil maar niet lukken voor Charles De Ketelaere. Het blijft wachten op dat eerste doelpunt.

Charles De Ketelaere staat nog steeds droog bij AC Milan. Dinsdagavond kwam hij er tegen Tottenham bijzonder dicht bij, maar CDK verkwanselde de kans tot groot ongenoegen van de fans. “Als spits ga je slapen en ligt die kans naast je in bed. En wanneer je wakker wordt, ligt die gemiste kans er nog altijd”, zegt Gert Verheyen bij Proximus.

“Een goal maakt alles goed. Ik bedoel dat mindere prestaties dan al sneller vergeten worden. Je moet dat van je kunnen afzetten, maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Je bent wie je bent. Je mag natuurlijk teleurgesteld zijn, dat kan een paar dagen duren. Maar die eerste goal zal wel eens vallen...”

Het contract van De Ketelaere loopt nog lang in de Italiaanse modestad, het is uitkijken hoeveel geduld de ploeg met hem heeft. “Of het nog goed komt met De Ketelaere of niet in Milaan, het enige wat ik weet is dat hij het talent heeft om daar te spelen en het te maken.”