Marc Degryse keldert opstelling Scott Parker: "Terwijl je wat anders zei op je persconferentie"

Geen Yaremchuk, Nielsen of Rits bij Club Brugge. Marc Degryse kijkt er alvast vreemd van op.

De vermoedelijke opstelling van Club Brugge voor het duel in de Champions League tegen Benfica vanavond zorgt voor heel wat negatieve reacties. “Ik had tegen Benfica voor een echte spits gekozen. Als Jutglà niet honderd procent fit is, dan Yaremchuk. Met zijn présence en gestalte voorin kan hij de bal bijhouden, een luchtduel winnen of diep gaan”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Noa Lang deed het goed als valse negen op Antwerp, maar als hij afhaakt, dan heb je voorin niemand meer die voor gevaar kan zorgen of je met een voorzet kan bereiken. En herinner je: Antwerp-doelman Butez heeft tegen Club geen bal moeten pakken.”

Voor Degryse volledig tegen de natuur van Club Brugge in. “En dat terwijl je toch thuis speelt. Op het middenveld kiest Parker dan nog voor Odoi naast Onyedika - dat betekent dan toch echt dat de nul houden bijna heilig is. Dan denk je toch heel afwachtend en benader je de tegenstander met te veel respect.”

“Het is een keuze voor veiligheid, terwijl je toch minstens een goaltje moet proberen te maken. Parker zei op zijn persconferentie dat ze moesten durven spelen. Maar als hij er vanavond met die opstelling aan begint, dan kom je je woorden niet na”, besluit Degryse.