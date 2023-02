Ooit de wens om dokter te worden, nu staat Meijer met Club in achtste finales CL: "Bij iedereen leeft dit extra"

Dat Bjorn Meijer in de achtste finales van de Champions League staat met Club Brugge, is allesbehalve evident. Zeker gezien de blessures die hij als jonge gast opliep en het feit dat hij eigenlijk ... dokter wou worden.

"Dat was toch een beetje de richting waarin het uitging tijdens de middelbare school, ja", bevestigt Meijer in Het Laatste Nieuws. "Ik ging vol voor het voetbal, maar geneeskunde zat altijd in mijn achterhoofd. Eens ik in het eerste elftal van Groningen kwam zijn die gedachten verdwenen. Ik heb toen nog even natuurkunde gedaan, maar het leek me beter de volle focus op het voetbal te leggen."

Niveau hoger

Via Groningen ging het naar Brugge en daar trok de Nederlander na enkele trainingsdagen al grote ogen. "Ik dacht: 'Poeh, dit is wel even een niveau hoger'. Snelheid van uitvoering, maar ook het zien van de dingen. Ik liep hier rond en men vroeg mij wat ik ervan vond. 'Een heel hoog niveau', zei ik. 'Wacht maar tot de internationals erbij komen', was eht antwoord."

En kijk, enkele maanden later staat de 19-jarige flankverdediger op het punt om aan te treden in de achtste finales van de Champions League. "Bij iedereen leeft dit extra. Als je dan met die Champions League-ballen gaat trainen. Dan vole je de spanning en adrenaline al opkomen."