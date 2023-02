Van Bommel kan Antwerp binnenkort in titelstrijd gooien met quasi volledig fitte kern

Mark van Bommel kan straks opnieuw rekenen op een quasi volledig fitte kern. De terugkeer van enkele pionnen kan héél belangrijk worden in de titelstrijd.

Gazet van Antwerpen laat weten dat Sam Vines, Pieter Gerkens, Faris Haroun en Davino Verhulst opnieuw meetrainen met de groep. Met andere woorden: het kwartet is bijna klaar om het zwaard opnieuw op te nemen.

Vooral in het geval van Vines en Gerkens is dat goed nieuws. Het duo bewees hun waarde al in het begin van het seizoen. Haroun is dan weer een héél belangrijke schakel in de kleedkamer, terwijl Verhulst klaar moet zijn om een eventuele blessure bij Jean Butez op te vangen.