Sven Kums heeft nieuwe job op het oog: "Daar zou ik graag iets mee doen"

Het zou goed kunnen dat Sven Kums bezig is aan zijn laatste wedstrijden als profvoetballer.

Sven Kums heeft een aflopend contract bij KAA Gent, maar zou graag nog minstens één jaartje voetballen. En dat liefst van al bij de Buffalo’s.

Een carrière als trainer zegt hem helemaal niks, ook al haalde hij het UEFA A-diploma. “Ik deed de cursus omdat ik een verkort traject kon doen, maar voorlopig boeit het mij te weinig. We hebben twee kleine kindjes die me in het weekend moeten missen. Wanneer ik stop, wil ik eerst weer genieten van vrije weekends”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al ziet Kums wel een andere job voor zichzelf weggelegd. “Voetballers worden amper begeleid bij het verstandig investeren van geld, met alle gevolgen van dien. Hoe vaak gebeurt het niet dat een ex-voetballer failliet is?”

“Ik ben veel bezig met beleggen. Aanvankelijk moest ik dat zelf uitzoeken, tot ik het geluk had iemand te ontmoeten die me daarin heeft geholpen. Daar zou ik graag na mijn carrière iets mee doen. Ik denk dat voetballers daar nood aan hebben.”