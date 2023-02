Al een ferme domper: Thorgan Hazard valt uit bij PSV en staat enkele weken aan de kant

Thorgan Hazard was veelbelovend begonnen aan zijn periode bij PSV. Een ferme domper dus dat hij nu geblesseerd is uitgevallen.

De Telegraaf meldt dat Hazard een spierblessure heeft opgelopen tijdens de Europese verplaatsing naar Sevilla. Nochtans had trainer Ruud Van Nistelrooy hem pas in de 62ste minuut opgebracht als vervanger van Guus Til, net om de Rode Duivel fysiek niet te veel te belasten na zijn basisplaats in de competitiematch tegen Groningen.

Het heeft blijkbaar niet geholpen. Thorgan Hazard zou toch enkele weken aan de kant staan. Hoogst ongelukkig dus voor de Belgische international, die naar Eindhoven was getrokken om zijn carrière na zijn passage bij Dortmund nieuw leven in te blazen en daar ook volop mee bezig leek.

Spoeling dun

Voor zijn nieuwe ploeg was het donderdag helemaal een avond om snel te vergeten. PSV verloor de wedstrijd bij Sevilla met 3-0, behoudens een mirakel komt aan het Europese avontuur weldra een einde. Door de blessure van Hazard begint de spoeling overigens erg dun te worden op vlak van flankspelers.