📷 🎥 Philippe Clement dankt Krépin Diatta en ... doelman die bal in eigen netten werkt: "Belangrijke les voor spelers"

Binnen de eerste tien minuten voltrok zich reeds een uiterst opvallend moment. De Finse Leverkusen-doelman Lukáš Hrádecký werd onder druk gezet door Embolo, struikelde en werkte zo de bal in eigen doel. Hrádecký vond dat er een overtreding op hem gemaakt werd, maar de arbitrage zag het duidelijk anders.

Fans can’t believe Bayer Leverkusen keeper Hradecky’s own goal is allowed to stand in clash against Monaco



Breel Embolo forced an own goal from Lukas Hradecky



The keeper was bundled over causing the ball to go into the goal



